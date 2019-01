Brennender Holzstapel

In Stuttgart-Rohracker hat am Freitagabend ein Holzstapel gebrannt. In der Region Stuttgart, vor allem im Rems-Murr-Kreis, brennen seit Monaten immer wieder Holzstapel. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Deshalb haben die Beamten gestern mit einem Hubschrauber über Stuttgart-Rohracker nach dem genauen Brandort und einem möglichen Täter gefahndet. Vor kurzem brannten auch Holzstapel in Esslingen, Deizisau, Remseck und Stuttgart-Mühlhausen. An jedem Tatort stellte die Polizei Spuren sicher, in Remseck fand sie zum Beispiel Brandbeschleuniger. Die Polizei geht von einem Serientäter aus.