Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne) hat sich mit einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewandt: In der Stadtkasse fehle dieses Jahr der Landeszuschuss für die soziale Betreuung der traumatisierten Jesidinnen, die von Kämpfern des IS gepeinigt und vergewaltigt wurden. mehr...