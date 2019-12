per Mail teilen

Ein verwirrter 29 Jahre alter Mann hat am Stuttgarter Flughafen einen Polizeihubschrauber mehrmals mit einem Laserstrahl geblendet. Verletzt wurde niemand, die Besatzung habe die Kontrolle behalten, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige wurde nach dem Vorfall am 1. Weihnachtsfeiertag in eine Psychiatrie eingeliefert.