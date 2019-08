per Mail teilen

Die Stuttgarter Polizei hat am Donnerstag über eine bundesweite Kampagne für mehr Zivilcourage informiert. Die Kernbotschaft: Jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Im Mittelpunkt der "Aktion tu was" stehen sechs einfache Verhaltenstipps. Die Polizei hat diese zu Merksätzen für den Ernstfall formuliert. Zum Beispiel: "Hilf, aber bringe dich nicht in Gefahr". Oder: Bitte andere um Mithilfe" und "Ruf die Polizei unter 110".

"Zivilcourage ist ein Dauerthema"

Was in Stuttgart vorgestellt wurde, ist Teil einer bundesweiten Aktion. Um in Stuttgart möglichst viele Menschen zu erreichen, wurden unter anderem auch zwei Stadtbahnen der SSB mit den Botschaften der Polizei beklebt.

Der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz bezeichnete Zivilcourage am Donnerstag als "Dauerthema", das vorangebracht werden muss. Er sagte, er schicke jedem Menschen, der Zivilcourage gezeigt habe und im Polizeibericht vermerkt sei, ein Dankschreiben.