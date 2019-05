Eine Spur der Verwüstung hat ein Pkw-Fahrer im Stuttgarter Westen hinterlassen. Der 52-jährige war an einem Kreisverkehr auf den Gehweg in Richtung Rotebühlstrasse geraten. Dort standen drei Pkw, die er alle streifte, dazu noch einen Metallpfosten, ein Verkehrszeichen, die Auslagen eines Blumengeschäftes und die Mauer eines Gebäudes. Eine 29-Jähriger konnte dem Fahrzeug, das auf sie zukam, gerade noch ausweichen und verletze sich leicht, so die Stuttgarter Polizei. Zum Stehen kam der Wagen, weil er sich in einem Parkautomaten verkeilte. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindesten 100.000 Euro. Warum die Fahrer über den Gehweg fuhr ist noch nicht ganz klar, vermutlich hatte er gesundheitliche Probleme.