Die beiden Kultfiguren Äffle und Pferdle werden nun doch eine Ampel in Stuttgart bekommen. Das hat Verkehrsminister Winfried Hermann heute im Petitionsausschuss des Landtags zugesagt.

So könnte eine Äffle-und-Pferdle-Ampel in Stuttgart aussehen. SWR

Das Stuttgarter Landtagsgremium hat sich dafür ausgesprochen, dass die Äffle und Pferdle-Ampel zusätzlich zu einer normalen Fußgängerampel montiert werden soll. Sie gilt damit als touristisches Element und nicht als Ampel im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Denn dort lag in der zurückliegenden und langwierigen Diskussion immer das Problem für das tierische Lichtsignal: Die Verordnung sieht vor, dass nur gehende oder stehende Menschen auf Fußgängerampeln abgebildet sein dürfen. Die Juristen der Stadt Stuttgart und im Verkehrsministerium fürchteten vor allem Unfälle durch die veränderte Ampel.

Standort für Ampel muss noch gefunden werden

Zweieinhalb Jahre hat es gedauert, bis nun die Lösung gefunden wurde. Der Petitionsausschuss hat der Petition einstimmig mit nur wenigen Enthaltungen stattgegeben. Nun muss noch ein Ort für die Ampel gefunden werden. Im Gespräch sind Ampeln rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof oder den Schlossplatz.

12.000 Unterschriften unterstützten Online-Petition

Die Idee von einer Ampel mit den Kultfiguren angestoßen hatten die Gründer des "Pferdle und Äffle-Clubs", Klaus Winter und Joachim Kölle. Sie hatten eine Online-Petition für eine Äffle-und-Pferdle-Ampel in Stuttgart gestartet und über 12.000 Unterschriften für die Ampel gesammelt. Die Stadt Stuttgart und das Verkehrsministerium hatten die Petition mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung in der Vergangenheit abgelehnt. Die Initiatoren der Äffle-und-Pferdle-Ampel in Stuttgart hatten stets auf ähnliche Amplen in anderen Städten verwiesen, zum Beispiel eine Mainzelmännchen-Ampel in Mainz.