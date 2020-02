per Mail teilen

Endspurt bei den Narren im Land. Zum großen Faschingsumzug in der Landeshauptstadt werden rund 1.600 Narren und Hästräger erwartet. Die Polizei hat die Sicherheitsmaßnahmen angepasst.

Am Faschingsdienstag kommen traditionell etliche Narrengruppen nach Stuttgart. Dieses Mal haben sich rund 50 Gruppen angekündigt. Los geht es um 14 Uhr in der Tübinger Straße. Dann weiter über die Eberhardtstraße am Rathaus und Neuen Schloss vorbei bis zum Karlsplatz. Trotz des regnerischen Wetters erwarten die Veranstalter zehntausende Zuschauer.

Kein Konfetti am neuen Schloss

Im Bereich des Neuen Schlosses soll, wie auch im verganenen Jahr, kein Konfetti geworfen werden, so die Bitte der Veranstalter. Denn sie sind selbst für die Reinigung der Kopfsteinpflaster zuständig. Und das ginge in dem Bereich nicht mit Kehrmaschinen, sondern nur mühevoll von Hand.

Polizei passt die Sicherheitsmaßnahmen an

Die Stuttgarter Polizei hat nach den Vorfällen im hessischen Volksmarsen am Montag die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Faschingsumzug überarbeitet. Details, wie die angepassten Maßnahmen aussehen und mit wie vielen Beamten man im Einsatz sei, könne man allerdings nicht bekannt geben, so eine Sprecherin der Polizei Stuttgart. Die Beamten seien stark präsent - sichtbar und verdeckt. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Störung der Veranstaltung.

Straßensperrungen

Von 13 bis etwa 17 Uhr wird die Umzugsstrecke für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Laut Stadtverwaltung werden Busse teilweise umgeleitet.