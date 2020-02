In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Stuttgarter Königsstraße nahe dem Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Einige von ihnen seien mit Messern aufeinander losgegangen, so die Polizei. Der Grund für den Streit war am Samstagmorgen noch nicht klar. Bei dem Angriff wurde eine Person schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.