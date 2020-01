In der Silvesternacht werden in der Stuttgarter Innenstadt mehrere hundert zusätzliche Polizisten im Einsatz sein. Das hat die Stuttgarter Polizei mitgeteilt. Die Beamten werden in Stuttgart speziell rund um den Stuttgarter Schlossplatz im Einsatz sein. Dieser Bereich ist wegen der öffentlichen Musik- und Lichtershow der Stadt weiträumig abgesperrt. Zugänge zum Schlossplatz gibt es unter anderem an Planie, Schillerplatz und Königstraße - dort werden Besucher von der Polizei kontrolliert. Für den Schlossplatz und angrenzende Straßen gilt ein absolutes Feuerwerksverbot. Die vergangenen Jahre hatte die Polizei immer wieder von gefährlichen Situationen berichtet, in denen Gruppen rücksichtslos Pyrotechnik gezündet hatten. In der vergangenen Silvesternacht hatte es rund 30 Strafanzeigen und etwa 90 Platzverweise gegeben.