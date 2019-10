Beim Riesenkürbis-Schnitzfestival im Blühenden Barock in Ludwigsburg hat der Niederländer Jeroen van de Vlag heute den ersten Platz belegt. Die Mehrheit der 2.200 Stimmen entfielen auf seinen Drachen, den er aus einem rund 300 Kilogramm schweren Kürbis geschnitzt hatte. Insgesamt waren acht nationale und internationale Künstler aufgerufen, die in der vergangenen Woche bei der Europameisterschaft im Kürbiswiegen verwendeten Kürbisse weiter zu verarbeiten. Neben dem Drachen entstanden so unter anderem ein König der Löwen, ein Einhorn und eine Meerjungfrau, die nun noch eine Weile im BlüBa zu sehen sind. mehr...