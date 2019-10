Das Dieselfahrverbot in Stuttgart hat für mehr Bußgelder gesorgt als bisher gedacht. Die Stadt Stuttgart hat ihre Zahlen heute nach oben korrigiert. 200 - 300 Verstöße kommen jetzt noch dazu, so Jasmin Bühler, Pressesprecherin der Stadt Stuttgart. Das hängt mit der Dauer der Verfahren zusammen. Fährt ein Autofahrer zu schnell und wird geblitzt oder parkt ohne zu zahlen, wird automatisch geschaut, ob das Auto ein Diesel ist und ob der überhaupt in die Stadt rein darf. Bis das in Erfahrung gebracht ist, dauert es seine Zeit, weshalb die Stadt Stuttgart ihre Statistik nun korrigieren musste. 545 mal wurde gegen das Dieselfahrverbot verstoßen, 118 von den Verfahren sind rechtskräftig.