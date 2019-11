Im Großraum Stuttgart sind aktuell 1,65 Millionen Autos zugelassen. Das meldet die KFZ-Innung der Region. Die Zahlen seien erneut angestiegen, zuletzt im September um 1,4 Prozent. Laut Innung liegt das vor allem an wachsenden Bevölkerungszahlen im Raum Stuttgart. Viele Menschen hätten trotz einer Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr auch ein Auto vor der Tür, sagte Christian Reher, Geschäftsführer der KFZ-Innung Stuttgart. Er interpretiere die Zahlen so, dass das Auto die Mobilität der Menschen sichere. Die Zahl der Diesel-Zulassungen in Stuttgart sei jedoch weiter rückläufig. Der Bestand an Diesel-Autos der Euronorm 4 sei auf 6.000 in der Landeshauptstadt gesunken.