Der Autobauer Daimler will bis zu 15.000 Stellen abbauen, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise berichtet. Das Unternehmen wolle sich mittels Abfindungen, Frühpensionierungen und Altersteilzeit von den Mitarbeitern trennen, hieß es demnach weiter. Es sollen mehr als 1,4 Milliarden Euro eingespart werden. Zuvor war kolportiert worden, es sollten 10.000 Stellen gestrichen werden. Daimler äußerte sich nach Angaben des "Handelsblatts" nicht dazu. Daimler-Vorstandschef Ola Källenius will am Dienstagvormittag bei einer Bilanz-Pressekonferenz in Stuttgart vorstellen, wie er den Automobilkonzern zukunftssicher machen möchte.