Die neu gekürte Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk aus Polen ist vom Stuttgarter Literaturhaus in die Landeshauptstadt eingeladen worden. Wegen des großen Interesses wurde die Lesung in die Liederhalle verlegt. In ihrer Heimat ist die überzeugte Feministin und Linksliberale bekannt für ihre offenen Worte. In Stuttgart wird sie am Dienstag ihren neuen Roman "Jakobsbücher" vorstellen, ein Buch über ein Polen im 18. Jahrhundert, das von vielen unterschiedlichen Kulturen geprägt war. Der Roman wurde vor dem Hintergrund der Migrationsfrage in Polen sehr kontrovers diskutiert. Olga Tokarczuk erhielt den Literaturnobelpreis rückwirkend für das Jahr 2018, nachdem im vergangenen Jahr skandalbedingt kein Preis vergeben wurde.