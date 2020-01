Die Wilhelma verzeichnet für 2019 einen leichten Besucherzuwachs. Rund 1,6 Millionen Menschen kamen im vergangenen Jahr in den Zoologisch-Botanischen Garten. Damit sind es rund 14.000 Menschen mehr, die die Wilhelma besucht haben als noch 2018. Der Zoo zählt damit weiter zu den beliebtesten Freizeiteinrichtungen in Baden-Württemberg. Was letztes Jahr noch besser beim Publikum ankam, waren laut Zoo-Leitung Sonderveranstaltungen an Halloween oder der weihnachtliche „Christmas Garden“. Auch die Neuzugänge im Zoo etwa bei den Schabrackentapiren oder Wüstenfüchsen haben Besucher angelockt. Für 2020 hat sich die Wilhelma dann auch Neuerungen und Sanierungen vorgenommen. So sollen etwa die Spielplätze neu gestaltet werden und auch das Seelöwenbecken soll im Herbst fertig renoviert sein.