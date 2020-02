Zwei Laster haben am Montagvormittag in Stuttgart-Ost für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt. Laut Polizei hatte ein Lkw in der Talstraße Kies verloren. Zwischen Wagenburgtunnel und Gaisburgerbrücke kam es deswegen zu Verkehrsbehinderungen. Außerdem hatte ein Lkw in der Neckartalstraße größere Steine verloren. Hier kam es vor dem Schwanenplatz-Tunnel zu Behinderungen.