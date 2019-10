per Mail teilen

Am Dienstagabend haben Kurden in vielen Städten Baden-Württembergs Protestkundgebungen organisiert. Eine hat auch vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof stattgefunden. Die Aktivisten lehnen das Vorhaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ab, in den Nordosten Syriens einzumarschieren und dort die kurdischen Truppen anzugreifen. Auch die deutsche Regierung hat die Türkei vor einer Militäroffensive gewarnt.