Ein 40 Meter hoher Baukran ist beim Aufbau auf einer Stuttgarter Baustelle gegen ein Mehrfamilienhaus gekippt. Drei Häuser wurden geräumt, der Kran musste aufwändig abgebaut werden.

Wie die Polizei mitteilte, brach der 40 Meter hohe und 50 Tonnen schwere Kran am Mittwochabend mit seinem Fundament in den Gehweg ein und neigte sich dann gegen das mehrstöckige Gebäude. Verletzt wurde bei dem Arbeitsunfall am Stuttgarter Kernerplatz niemand.

Drei Häuser wurden vorsorglich geräumt. Die Polizei sperrte den Kernerplatz für den Verkehr. Zwei Autokräne einer Spezialfirma brauchten mehrere Stunden, um den Kran zu bergen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.