Wegen einer Signalstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof fährt die S-Bahn nur eingeschränkt im Halbstundentakt. In der Nacht zu Dienstag war auch der Regional- und Fernverkehr gestört.

Nachdem es bereits in der Nacht zu Montag zwei Störungen im Netz von S1, S2, S3, S4 und S5 gegeben hatte, wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag erneut zu einem Einsatz gerufen und Teile des Bahnnetzes lahmgelegt. Weil es gegen 21:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung an einem stehenden Güterzug gekommen war, wurde die Strecke zwischen Stuttgart-Untertürkheim und Stuttgart-Obertürkheim für rund eineinhalb Stunde gesperrt. Betroffen davon waren nach Angaben eines Bahnsprechers sowohl die S-Bahn-Linie 1 als auch Regional- und Fernzüge. Das führte zu Verspätungen und Zugausfällen.

S-Bahn nur im Halbstundentakt

Bereits am späten Sonntagabend war es zu einer Signalstörung am Hauptbahnhof durch Arbeiten an Stuttgart 21 gekommen. Davon betroffen waren am Dienstag immer noch die Bahnen der S2, S3, S4 und S5. Sie fahren auch am Dienstag nur im Halbstundentakt. Die Bahn hofft bis Betriebsschluss die Störung behoben zu haben. Die S1 fährt seit Dienstagnachmittag wieder im 15-Minuten-Takt. Die S6 und die S60 verkehren seit Dienstag wieder fahrplanmäßig.

Kabelbrand am Sonntag

Aufgrund eines Kabelbrandes auf der S-Bahnstrecke bei Stuttgart-Heslach war es Sonntagnacht zu einer Rauchentwicklung in den S-Bahn-Tunnelröhren und Haltestellen gekommen. Daraufhin wurden die S-Bahnhaltestellen evakuiert und der Bahnbetrieb auf den Linien S1, S2 und S3 eingestellt. Verletzt wurde niemand.