per Mail teilen

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in Stuttgart bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug am frühen Samstagmorgen auf der Mittleren Filderstrasse von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Der 20-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Er war allein im Auto unterwegs. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass an dem Unfall kein weiteres Fahrzeug beteiligt war.