Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen ist ein 18-Jähriger am Freitag durch einen Messerstich in die Brust schwer verletzt worden. Eine Gruppe von rund 50 Personen hatte sich am Abend an der Karlshöhe zu einer Geburtstagsfeier zusammengefunden. Nach Streitigkeiten zog dann offenbar ein 18-Jähriger ein Messer und stach damit dem ebenfalls 18-Jährigen in die Brust und flüchtete. Er wurde anschließen von mehreren Jugendlichen verfolgt und zu Fall gebracht. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Messerstecher festnehmen. Der Verletzte wurde von einem Notarzt versorgt.