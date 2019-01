Ein Handwerker hat in Stuttgart bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden und in sein Auto geladen. Als er damit vor dem Polizeirevier stand, machten die Beamten große Augen.

Da staunten die Beamten nicht schlecht, als der 27-jährige Dachdecker am Montag bei ihnen auf dem Polizeirevier in Stuttgart-Bad Cannstatt stand und erklärte, er habe eine Weltkriegsbombe im Kofferraum seines Autos. Das Auto war vor dem Polizeirevier geparkt. So klang auch die Meldung der Stuttgarter Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter:

Was brandgefährlich hätte werden können, ist am Ende nochmal gut ausgegangen. Die Polizei alarmierte sofort den Kampfmittelbeseitigungsdienst, der die noch scharfe Bombe sicherte. Es handelte sich um eine Flammstrahlbombe britischer Herkunft.

Bombe bei Bauarbeiten in Dachstuhl entdeckt

Der Dachdecker hatte die Bombe laut Polizeibericht am Freitag bei Bauarbeiten in einem Dachstuhl in der Stuttgarter Fraasstraße gefunden. Er lud das Teil in sein Auto und fuhr damit drei Tage später am Montag zum Polizeirevier.

Polizeisprecher: "Verdächtige Gegenstände auf keinen Fall berühren"

Ein Polizeisprecher sagte: "Der Mann hat sicher nicht mit böser Absicht gehandelt. Aber er hat sich natürlich nicht richtig verhalten. Solche Kampfmittel sind äußerst gefährlich. Die können jederzeit losgehen und sind sehr, sehr erschütterungsempfindlich. Wir raten, wenn man solche verdächtigen Gegenstände findet, auf gar keinen Fall berühren und die Polizei alarmieren."