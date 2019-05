per Mail teilen

Mit einer Großrazzia im Großraum Stuttgart ist die Polizei am Dienstag gegen Drogenhandel und Geldwäsche vorgegangen. Sieben Verdächtige wurden festgenommen.

Fast 700 Beamte waren bei der Großrazzia gegen rockerähnliche Gruppierungen im Einsatz, sie durchsuchten 38 Wohnungen, Büros und Gaststätten in Stuttgart. Durchsuchungen gab es auch in den Landkreisen Böblingen, Esslingen und Waiblingen. Sieben Tatverdächtige unterschiedlicher Nationalitäten im Alter zwischen 22 und 29 Jahren sind vorläufig festgenommen worden. Nach SWR-Informationen bestand der Verdacht, dass sich eine neue rockerähnliche Gruppierung formiert. Aus diesem Grund erfolgte jetzt nach monatelangen verdeckten Ermittlungen der Zugriff. An der Aktion waren auch Polizisten aus Bayern beteiligt.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach von professionellem Handeln der Einsatzkräfte. "Wir lassen es nicht zu, dass sich hier kriminelle Strukturen entwickeln. Dem treten wir mit allen Mitteln des Rechtsstaats entgegen", sagte Strobl laut einer Mitteilung seines Ministeriums.

Drogenhandel, Schutzgelderpressungen und Waffendelikte

21 Personen aus dem Umfeld von kurdisch dominierten Straßengangs werden verdächtigt, Drogenhandel, Geldwäsche, Schutzgelderpressungen und Waffendelikte begangen zu haben. Bei dem Großeinsatz seien eine größere Menge Kokain und Marihuana sowie zwei scharfe Schusswaffen und Pyrotechnik, größere Mengen an Bargeld, diverse hochwertige Armbanduhren und ein Koffer mit Gold beschlagnahmt worden.

Strobl verweist auf bundesweites Vereinsverbot

Strobl erklärte, die Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg seien bereits in der Vergangenheit erfolgreich und konsequent gegen rockerähnliche Gruppierungen wie die "Osmanen Germania" vorgegangen. Er verwies auf das bundesweite Vereinsverbot im vergangenen Jahr. Es sei auf Erkenntnisse aus Ermittlungen des Landeskriminalamts mit Unterstützung der Polizeipräsidien Stuttgart und Ludwigsburg zurückzuführen. "Mit diesem Verbot konnte der von Gewalttätigkeiten gekennzeichnete Konflikt zwischen dem nationaltürkisch geprägten 'Osmanen Germania Box Club' und den vorwiegend kurdisch stämmigen Mitgliedern der mittlerweile aufgelösten Gruppierung 'Bahoz' befriedet werden."