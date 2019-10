In Stuttgart demonstrieren heute wieder Kurden gegen den Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien. Nach Angaben der Stadt sind offiziell 600 Teilnehmer angemeldet. Mit mehreren Hundert Beamten ist die Polizei heute in der Stuttgarter Innenstadt im Einsatz. Die Demonstranten wollen durch die Innenstadt ziehen. Ursprünglich war zeitgleich mit der Kurden-Demo auch eine Solidaritätskundgebung für die türkischen Soldaten in Nordsyrien geplant. Die Veranstaltung wurde zwar abgesagt, trotzdem rechnet die Polizei damit, dass das Konfliktpotenzial heute besonders hoch sein könnte. Vereinzelt kam es bei den Demonstrationen schon zu Ausschreitungen, mehrere Beamte wurden dabei verletzt. Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert, dass die Belastungsgrenze der Beamten wegen der vielen Überstunden überschritten sei.