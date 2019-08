Anfang 2020 beginnt der Umbau des historischen Bonatzbaus des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Bereits am kommenden Mittwoch schließen dort die Geschäfte und Serviceeinrichtungen. Die Bahn hat ein Interimskonzept entwickelt. So wird das Reisezentrum der Deutschen Bahn ab Donnerstag in der ehemaligen BW-Bank-Filiale im Innenhof der Landesbank öffnen. Das VVS-Kundenzentrum ist künftig in einem neuen Gebäude mit dem Namen „Service“ an Gleis 1. Im gleichen Gebäude folgen bis Ende September unter anderem vier kleine Verpflegungsshops. Die WC-Anlage und die Schließfächer finden Kunden noch bis Mitte Oktober im Bonatzbau. Bereits heute ist ein neuer Verbindungssteg ziwschen dem Querbahnsteig und Bahnhofsgebäude in Betrieb genommen worden.