Veronika Kienzle soll die Wunschnachfolgerin für das Amt des Stuttgarter Oberbürgermeisters bei den Grünen sein. Entsprechende Medienberichte hat die kommunale Parteispitze weder bestätigt noch dementiert. Veronika Kienzle ist Bezirksvorsteherin im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte und arbeitet bei der Landesregierung für die Staatsrätin Gisela Erler (Grüne). Von Seiten der Kommission, die bei den Stuttgarter Grünen auf der Suche nach einem OB-Kandidaten ist, heißt es, dass Veronika Kienzle sicher eine sehr gute Wahl für das Amt an der Spitze der Landeshauptstadt wäre. Aber die Entscheidung in der Kandidatenfrage werde erst am Wochenende definitiv fallen, solange werde man sich zu Spekulationen nicht äußern. Der oder die Wunschkandidatin solle dann erst nächsten Dienstag öffentlich vorgestellt werden.