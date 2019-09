per Mail teilen

Mehr als 760.000 Gäste haben in der abgelaufenen Saison die städtischen Freibäder in Stuttgart besucht. Das seien annähernd so viele wie im Vorjahr, teilte die Stadt mit. Besucherstärkster Tag war der 30. Juni; ein Sonntag mit mehr als 41.000 Freibadgästen.