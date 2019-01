An den Sicherheitskontrollen am Stuttgarter Flughafen wurde im Lauf des Jahres so einiges an Unerlaubtem aus dem Gepäck gezogen: zum Beispiel große Marmeladengläser oder Taschenmesser. Für diese Dinge gibt es nun neue Besitzer.

Dürfen nicht ins Handgepäck: zu große Deos und Crèmes - Taschenmesser sowieso nicht. SWR Durch den Sicherheitscheck am Stuttgarter Flughafen dürfen im Handgepäck nur Flüssigkeiten, die in einen höchstens 100 Milliliter großen Behälter passen. Alles was größer ist, zum Beispiel große Deo- oder Sonnencrèmeflaschen werden den Passagieren vom Sicherheitspersonal abgenommen - gefährliche Gegenstände wie Taschnemessern sowieso. Spende an Tafelläden Im Laufe des Jahres 2018 ist so nach Angaben des Flughafens eine große Menge an aussortiertem Handgepäck zusammengekommen. Noch Nützliches wurde aufbewahrt und an die Tafel in Filderstadt und die Karlshöhe in Ludwigsburg gespendet. Im Jahr 2018 waren das laut Flughafen rund 20.000 Gegenstände.