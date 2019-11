Feinstaubalarm in Stuttgart endet am Montagabend

Der zweite Feinstaubalarm der Saison in Stuttgart endet am Montag um 24 Uhr. Das teilte die Stadt Stuttgart am Sonntag mit. Der Feinstaubalarm dauerte damit nur zwei Tage. Autofahrer waren seit dem frühen Sonntagmorgen aufgefordert, ihre Wagen stehen zu lassen. Seit Samstagabend durften sogenannte Komfortkamine nicht mehr genutzt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt noch bis einschließlich Montag ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus. Stuttgart ruft den Feinstaubalarm immer dann aus, wenn von Meteorologen für mindestens zwei aufeinanderfolgende Tage ein geringer Luftaustausch vorhergesagt wird. Die Feinstaubsaison in Stuttgart dauert vom 15. Oktober bis zum 15. April.