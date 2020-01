Das baden-württembergische Verkehrsministerium stößt eine öffentliche Diskussion über einen möglichen Nordostring um Stuttgart an. Seit vielen Jahren ist eine neue Umfahrung um die Landeshauptstadt umstritten. Es geht dabei um eine etwa elf Kilometer lange Streckenverbindung zwischen der Bundesstrasse 27 nördlich und der Bundesstrasse 10 östlich von Stuttgart. Jetzt will das baden-württembergische Verkehrsministerium in einem öffentlichen Faktencheck alle Verkehrsprobleme des Verkehrsraums im Nordosten von Stuttgart erörtern. Es sollen Verbesserungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung aller Verkehrsträger, also Autos, Busse, Bahn oder auch Radschnellwege, ausgelotet werden. Gefragt werden sollen Vertreter als Politik, Wirtschaft, Bürgerinitiativen und anderen Organisationen. Nach den Befragungen im nächsten Frühjahr soll dann ein Öffentlicher Faktenchek stattfinden.