Was ist der "Widerrufs-Joker"?

In der Klage geht es darum, ob die Verbraucher, die ihr Auto ab Mitte 2014 über einen Kreditvertrag bei der Mercedes-Bank finanziert haben, ausreichend über die Möglichkeit zum Widerruf aufgeklärt worden sind. Die Kläger argumentieren, dass in den entsprechenden Klauseln im Kreditvertrag nicht alle Pflichtangaben enthalten respektive nicht in der erforderlichen Weise formuliert sind. Deshalb sei auch die Frist von 14 Tagen, innerhalb derer ein Widerruf des Kreditvertrags möglich sein soll, hinfällig - sprich sie habe eigentlich nie begonnen, da der Vertrag nicht gültig sei. Daraus leitet die Schutzgemeinschaft für Bankkunden, die stellvertretend für die Autokäufer am Oberlandesgericht Stuttgart klagt, die Annahme ab, dann könnten die Autobesitzer ihre Fahrzeuge auch zurückgeben und ihr Geld - also Anzahlungen und Raten - komplett erstattet bekommen. Das wird von Anwälten gern als "Widerrufs-Joker" bezeichnet.

Was haben die Autokäufer davon?

Hier kommt die Diesel-Problematik ins Spiel. Speziell die Besitzer älterer Diesel-Fahrzeuge haben ein Problem, wenn sie ihre Autos verkaufen wollen. Diesel-Pkw haben wegen der Debatte um Nachrüstungen und Fahrverbote massiv an Wert verloren, mehr als normalerweise üblich. Die Schutzgemeinschaft will erreichen, dass der Wertverlust keine Rolle spielen darf, wenn die Kunden ihre Autos zurückgeben. Man würde einfach so tun, als ob es um ein neues Fahrzeug ginge, obwohl der Besitzer möglicherweise schon Jahre damit gefahren ist.