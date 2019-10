Im Mordprozess gegen einen 21-Jährigen, der bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart ein junges Paar getötet haben soll, haben am Montag die Eltern der Opfer ausgesagt. Sie schilderten, wie ihre Kinder waren.

"Sie hat immer geredet. Und wenn sie nicht geredet hat, hat sie gesungen - und jetzt ist es so still." Mit diesen Worten hat sich vor dem Stuttgarter Landgericht am Montag die Mutter zum Verlust ihrer Tochter geäußert. Ihre 22-jährige Tochter war eines der Opfer bei dem schweren Raser-Unfall in der Stuttgarter Rosensteinstraße im März. Sie war kurz zuvor mit ihrem 25-jährigen Freund nach Stuttgart gezogen, der dort eine neue Stelle im Ufa-Kino angetreten hatte. Dessen Eltern beschrieben ihren verstorbenen Sohn als sozial sehr engagiert, unter anderem in der Jugendarbeit bei den Pfadfindern - als jemand, der immer fröhlich und verlässlich gewesen sei.

Die letzten fünf Sekunden vor dem Unfall sind genau festgehalten

Die beiden jungen Leute waren im März in der Stuttgarter Rosensteinstraße in ihrem Kleinwagen gestorben, als der Angeklagte mit seinem 500 PS-starken, gemieteten Jaguar in ihr Auto gekracht war. Ein Sachverständiger des Landeskriminalamts schilderte am Montag vor Gericht, was die Auswertung des Fahrtenschreibers aus dem Jaguar ergeben hatte. Das Gerät hatte die letzten fünf Sekunden vor dem Aufprall und der Auslösung des Airbags gespeichert. Demnach war der Angeklagte mit etwa Tempo 165 und durchgedrücktem Gaspedal durch die 50er-Zone gefahren. Die beiden 22- und 25-jährigen Opfer waren noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Angeklagte hat bereits vor der tödlichen Fahrt zweimal ein schnelles Auto ausgeliehen (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa (Archivbild)

Ihre Eltern brachten zum Ausdruck, wie sehr sie unter dem Verlust ihrer Kinder leiden. Daher nehmen sie vor Gericht auch psychologische Unterstützung in Anspruch. Dennoch richteten die Eltern, die in dem Prozess als Nebenkläger auftreten, mit keiner Silbe das Wort gegen den Angeklagten. Während sie aussagten, saß der 21-jährige Angeklagte - wie fast immer - mit ausdrucksloser Miene und gesenktem Blick an seinem Platz neben seinen Anwälten im Gerichtssaal.

Viele Zeugen mit Erinnerungslücken

Die Eltern der Opfer sind vier von rund 100 Zeugen, die insgesamt während der Verhandlung gehört werden. Darunter viele Freunde des Angeklagten - die sich allerdings nach eigener Aussage nicht mehr genau an das Geschehene erinnern konnten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Angeklagten Mord vor. Die Verteidigung hält dagegen, dass der Angeklagte Verantwortung übernehme, aber eine Verurteilung wegen Mordes nicht angemessen sei. Der Prozess läuft voraussichtlich noch bis November. Es ist der erste Fall in Baden-Württemberg, in dem sich ein Unfallfahrer nach zu schnellem Fahren wegen Mordes verantworten muss.