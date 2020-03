per Mail teilen

Aufgrund eines Notarzteinsatzes war der Stuttgarter Hauptbahnhof am Samstagmorgen kurzzeitig gesperrt. Es kam zu Ausfällen und langen Verspätungen im Zugverkehr. Fernverkehrszüge hielten an Bahnhöfen der Umgebung, zum Beispiel in Esslingen. Nach Angaben eines Sprechers wird es noch mehrere Stunden zu Einschränkungen kommen.