Bei seinem Angriff hatte er den Tod des VfB-Stuttgart Fans billigend in Kauf genommen. Jetzt hat das Landgericht Hildesheim den Vfl-Wolfsburg-Fan dafür zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der VfB Stuttgart war damals zu Gast in Wolfsburg. Ein Spiel, das unentschieden endete. Nach der Partie im Februar 2018 traf der 31-Jährige Wolfsburg-Fan an einem Regionalbahnhof auf den 50-Jährigen VfB-Stuttgart Fan. Erst versuchte er ihm den Fan Schal vom Hals zu reißen. Als der Mann dabei zu Boden stürzte, trat der Wolfsburg-Fan auf den Kopf des 50-Jährigen ein. Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen und musste anschließend operiert werden. Das Landgericht Hildesheim verurteilte den 31-Jährigen an diesem Mittwoch nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft.