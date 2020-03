Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ihre Dieselskandal-Ermittlungen gegen Porsche-Mitarbeiter ausgeweitet. Dabei geht es um Abgasmanipulation. Die Ermittlungen würden sich nicht gegen das Unternehmen, sondern gegen aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Porsche richten, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nach Angaben des Autobauers haben Beamte diese Woche in Porsche-Büros in der Region Stuttgart Unterlagen gesichtet und beschlagnahmt. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Porsche selbst hat in der Sache bereits eine Geldbuße von mehr als 500 Millionen Euro bezahlt, weil der Autobauer seine Aufsichtspflicht verletzt habe. Laut Staatsanwaltschaft kooperiert das Unternehmen bei den Ermittlungen.