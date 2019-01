Seit Jahresanfang ist das Fahrverbot für ältere Diesel in Stuttgart in Kraft - diese Fahrzeuge müssen komplett außerhalb des Stadtgebietes bleiben. Wie ein Stadtsprecher mitteilte, ist auch eine direkte Fahrt zu einem Park and Ride Parkplatz bei Haltestellen nicht erlaubt, selbst wenn man auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen möchte. Der Stuttgarter Gemeinderat hat das Land aufgefordert, das zu ändern. Pendler, die auf Bus und Bahn umsteigen, sollten von den Fahrverboten ausgenommen werden, so die Stuttgarter Gemeinderäte. Das Land hat bisher dazu noch keine Ausnahmen der Fahrverbote für alte Diesel genehmigt.