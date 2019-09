per Mail teilen

Es ist schon fast zu einer Tradition geworden: Die Stuttgarter Bundespolizei twitterte am Samstag zum Wasen-Start von ihren Einsätzen und Pausenaktivitäten.

Unter #Wasenfunk berichtet die Bundespolizei auf Twitter von ihren Einsätzen. SWR

Bereits zum vierten Mal ließ sich die Bundespolizei beim Cannstatter Volksfest über die Schulter schauen. Seit dem Nachmittag twitterte sie von ihren Einsätzen während der An- und Abreise der Besucher. Unter dem Hashtag "Wasenfunk" waren die Nachrichten und Bilder auf Twitter zu finden.

Fragen und Anregungen erwünscht

Außerdem konnten Nutzer selbst unter dem Hashtag "Wasenfunk" Bilder, Fragen und Kommentare posten oder auf die Tweets antworten. Besonders ein Posting zu einem Fahrgast, der am Bahnhof Bad Cannstatt eine verbotene Abkürzung über die Gleise nehmen wollte, wurde viel kommentiert.

Wie schnell doch ein Jahr vergeht! Wir freuen uns schon auf den Twittermarathon zum Cannstatter Wasen 2019. Morgen um 14:30 Uhr geht es los! Zur Einstimmung gibt es noch mal die Highlights vom #Wasenfunk 2018. https://t.co/uU507IOaor Bundespolizei Baden-Württemberg, Twitter, 27.9.2019, 14:40 Uhr

Fast #Wasenfunk: Ohne Ticket geht's auch betrunken nicht. "Fünf Alkoholisierte auf dem Heimweg von der #Wiesn im ICE in Ulm". Wir gehen vor Ort. #Wiesnwache Bundespolizei Baden-Württemberg, Twitter, 28.9.2019, 19:44 Uhr

Keine Abkürzung ist dein Leben wert! ⚠️ Person im Gleis am Bahnhof #BadCannstatt. Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort. #Wasenfunk Bundespolizei Baden-Württemberg, Twitter, 28.9.2019, 18:53 Uhr

Den ersten größeren "Twittereinsatz" hatte die Bundespolizei direkt am Samstagnachmittag. Weil eine S-Bahn mit vielen Wasen-Gästen in einem Tunnel am Stuttgarter Hauptbahnhof liegengeblieben war, verließen einige Fahrgäste den Zug und sorgten für ein Sperrung des Bahnverkehrs. Später wurde der ganze Zug evakuiert.

Die Pause für die Aussenteams ist vorbei ... Jetzt geht es mit voller Fahrt zurück zum Bahnhof Cannstatt... #SMTeamInGefahr #Wasenfunk https://t.co/WrkprHqu2T Bundespolizei Baden-Württemberg, Twitter, 28.9.2019, 19:42 Uhr

Die Tweets beschrieben die Suche nach verlorenen Freunden von Festbesuchern, alkoholisierte Gäste, die in falschen Zügen unterwegs waren, und gaben auch Informationen über Pausenaktivitäten: Die Beamten probierten eine Achterbahn sowie ein Schützenhäuschen aus.