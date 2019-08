per Mail teilen

Die deutschen Autozulieferer Bosch und Continental haben am Wochenende eingeräumt, die Vorschriften von Blei-Grenzwerten in Kleinteilen für Autos nicht eingehalten zu haben. Nach übereinstimmenden Aussagen der beiden Unternehmen und des niedersächsischen Umweltministeriums besteht keine Gefahr für Mensch und Umwelt. Die "Bild am Sonntag" hatte zuvor über den Fall berichtet. Bei den Teilen handelt es sich überwiegend um Leiterplatten und darauf montierte Kondensatoren. Ein Bosch-Sprecher sagte auf Anfrage, das Unternehmen sei "vor einigen Wochen" auf den Sachverhalt aufmerksam geworden. Die Auslieferung potenziell betroffener Produkte sei daraufhin gestoppt worden. Zur Zahl und genauen Art der Produkte machte der Sprecher keine Angaben. Unklar blieb zunächst, ob den betroffenen Autos ein behördlicher Rückruf droht.