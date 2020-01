Innerhalb weniger Minuten waren am Dienstagmorgen viele Straßen in der Region spiegelglatt. Nach Polizeiangaben haben sich wegen Blitzeises in den Landkreisen Esslingen, Ludwigsburg, Göppingen und im Rems-Murr-Kreise über 100 Unfälle ereignet. Neben vieler Blechschäden wurden auch Menschen verletzt. Ausführliche Angaben dazu will die Polizei bis zum Mittag machen.