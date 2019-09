Pendler und andere Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn müssen schon seit Tagen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Mehrere S-Bahn-Linien sind betroffen. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Bisher konnten die Ursachen einer Signalstörung nach einem Kabelbrand am Wochenende noch nicht vollständig behoben werden. So dauern die Probleme weiterhin an, die S2 und S3 verkehren nur im 30-Minuten-Takt.

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Fehler zu beheben. Eine Prognose kann ich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings keine abgeben." Michael Deufel, Pressesprecher Bahnprojekt Stuttgart-Ulm

Bis auf Weiteres würden die S-Bahnen wie zurzeit fahren, sagte Michael Deufel, Pressesprecher des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm, gegenüber dem SWR. Sobald der Regelbetrieb wieder möglich sei, würden die Fahrgäste umgehend informiert.

Feuer in der Sonntagnacht

Der Kabelbrand hatte anstehende Arbeiten in der Sonntagnacht im S-Bahn-Tunnel am Hauptbahnhof behindert. Nach den Arbeiten kam es im Bereich der Rampe zu der aktuell noch immer andauernden Signalstörung.

Erschwerte Fehlersuche

Die Arbeiten an der Rampe beim Hauptbahnhof dienen der Anbindung des neuen S-Bahn-Strangs aus Richtung Norden, über die Haltestelle Mittnachtstraße, an die bestehende Stammstrecke. Eine der Erklärungen der Bahn, weshalb es so lange dauert, lautet, dass an dieser Stelle die Arbeiten sehr komplex seien und sie unter "rollendem Rad" stattfinden, das heißt bei laufendem Bahnbetrieb.