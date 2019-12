Das Bundesteilhabegesetz

Am 1. Januar 2020 tritt die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Es soll gewährleisten, dass Menschen mit Behinderung individuelle Unterstützung bekommen, um selbstbestimmt leben zu können. Die Wohlfahrtsverbände im Land gehen im Zusammenhang mit der Umstellung der Leistungen auf individuellen Bedarf von Mehrkosten in Höhe von etwa 17,4 Millionen Euro für Beratung und Verwaltung aus. Das Bundesteilhabegesetz sieht vier Stufen vor. Die ersten beiden Stufen sind 2017 und 2018 in Kraft getreten. 2023 soll die vierte Stufe folgen.