Bei einem Feuer im größten deutschen Werk des Automobilzulieferers Bosch in Bamberg, wo mehr als 7.000 Beschäftigte arbeiten, ist am Donnerstag nach ersten Schätzungen ein Schaden im Millionenbereich entstanden. Eine Fabrikhalle wurde durch die Flammen derart stark beschädigt, dass das Gebäude vorläufig nicht mehr betreten werden darf. Wie die Polizei und das Unternehmen berichteten, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Mitarbeiter konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, die Brandfahnder der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Der Firmensitz von Bosch ist Stuttgart.