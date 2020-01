Die Bahn setzt ab dem 1. Januar im Gebiet der S-Bahn Stuttgart auf ein neues Beratungs- und Verkaufsangebot: sogenannte Video-Reisezentren. Sie sollen nach Unternehmensangaben an sechs Standorten zum Einsatz kommen. Die Video-Reisezentren der Bahn gibt es ab dem neuen Jahr in Böblingen, Ludwigsburg, Marbach am Neckar, Korntal, Leonberg und Waiblingen. Per Knopfdruck kann sich ein Reisender mit einem Bahnmitarbeiter verbinden - und über Kamera, Mikrofon und Bildschirm mit ihm sprechen. Dabei soll er sich beraten lassen und Fahrkarten kaufen können, so die Bahn - und das bei längeren Öffnungszeiten. In Marbach und Korntal wird das neue Angebot die lokalen Mitarbeiter am Schalter komplett ersetzen, an den anderen Standorten kommen sie ergänzend dazu.