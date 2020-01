per Mail teilen

Viele Bäcker in der Region stören sich an der neuen Bonpflicht. Der Bäckerverband will sie nicht akzeptieren und beruft sich auf eine Ausnahmegenehmigung. Die soll Kleinhändlern versprochen worden sein, sagt Hauptgeschäftsführer Daniel Schneider vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks.