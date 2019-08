Ein Chemieunfall mit einem Lastwagen vor zwei Wochen hat für Chaos in der Stuttgarter Innenstadt gesorgt - die Fahrbahn der B14 musste teilweise gesperrt werden. Vom kommenden Montag an ist die Straße wieder frei. Der Asphalt auf dem Abschnitt der Bundesstraße 14, der vielbefahrenen Hauptstätter Straße, musste ausgetauscht werden. Die ausgelaufenen Reinigungsmittel hatten die Fahrbahn zu sehr beschädigt. Von Montag an sind nun beide Fahrspuren in Richtung Stuttgart-Bad Cannstatt wieder befahrbar, teilte die Stadtverwaltung mit. Bei dem Unfall Mitte Juli waren mehrere hundert Liter Reinigungsmittel von der Ladefläche eines Lastwagens auf die Straße geflossen. Betroffen war der Abschnitt zwischen Österreichischem Platz und Wilhelmsplatz.