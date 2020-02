Unbekannte haben in Stuttgart das Auto eines 81-Jährigen gestohlen, während er ein Restaurant besucht hatte. Das Auto hatte er vor dem Restaurant am Straßenrand geparkt. Der Schlüssel dazu steckte er in die Manteltasche an die Garderobe. Nach dem Essen bemerkte er, dass der Schlüssel weg war und ebenso sein Wagen.