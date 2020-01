Start des Erörterungsverfahrens zum S21-Abstellbahnhof

Es ist ein zentraler Punkt der Planungen für Stuttgart 21, der Abstellbahnhof in Stuttgart-Untertürkheim. Hier sollen Züge geparkt, gewartet und gereinigt werden. Bevor das Eisenbahnbundesamt in Bonn aber sein Ja zu den Plänen der Bahn gibt, steht die Erörterungsverfahren. 370 Einwände gab es zu der bisherigen Planung und sie müssen jetzt erörtert werden. So begann am Mittwoch unter reger Beteiligung das Erörterungsverfahren in Stuttgart Untertürkheim.