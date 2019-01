Akteneinsicht-Ausschuss soll intensiver arbeiten

Der Akteneinsicht-Ausschuss im Stuttgarter Gemeinderat soll 2019 intensiver arbeiten. Er soll klären, in wieweit die Stadt in den Skandal rund um das Auslandsgeschäft am Klinikum Stuttgart involviert war. Bislang war die Arbeit dieses nicht öffentlichen Ausschusses noch nicht recht in Gang gekommen. Das Problem: So einen Ausschuss gab es bislang noch nicht und man muss erst aufwendig klären, wozu der Ausschuss berechtigt ist. Es geht darum, aus dem Aktenmaterial der Stadt heraus zu lesen, wer über mögliche illegale Schmiergeldzahlungen an Patientenvermittler informiert war - und wer dafür die politische Verantwortung trägt. Nun soll der Ausschuss intensiver arbeiten. Die Zahl der Sitzungen im Januar wurde auf acht verdoppelt.