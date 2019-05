per Mail teilen

Der Stuttgarter Autobauer Porsche wird wegen des Dieselskandals kräftig zur Kasse gebeten. Das hat Staatsanwaltschaft Stuttgart mitgeteilt. Das Bußgeld fällt so hoch aus, weil der Autobauer so viel verdient.

Der Autobauer Porsche muss in der Diesel-Affäre eine Geldbuße von 535 Millionen Euro bezahlen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte am Dienstag mit, die Ermittler hätten im Hinblick auf Diesel-Emissionen ab 2009 eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht in einer Entwicklungsabteilung der VW-Tochter festgestellt. Dies habe dazu geführt, dass Porsche-Fahrzeuge mit V6- und V8-Diesel-Motoren nicht den Abgasvorgaben entsprochen hätten.

Porsche akzeptiert die Strafe

Konkret geht es um die Porsche-Modelle Cayenne und Macan. Diese wurden so manipuliert, dass sie im Test weniger Abgase ausstießen als auf der Straße. Für circa 99.000 Fahrzeuge lägen Bescheide des Kraftfahrt-Bundesamtes vor. Porsche habe das Bußgeld akzeptiert, so die Staatsanwaltschaft. Auch eine Porsche-Unternehmenssprecher bestätigte, nicht gegen die Entscheidung vorgehen zu wollen.

Porsche bezieht seine Diesel-Motoren von Audi

Die Höhe der Strafe setzt sich aus zwei Teilen zusammen - dabei spielt eine zentrale Rolle, dass Porsche sehr profitabel ist: Mit einem Großteil der Strafe, mit 531 Millionen Euro, wird der wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft, den Porsche durch den Verkauf der manipulierten Autos hatte. Die kleinere Summe von vier Millionen Euro entfällt auf die Ahndung der Ordnungswidrigkeit.

Volkswagen hatte im ersten Quartal knapp eine Milliarde Euro zusätzlich für Rechtsrisiken im Zusammenhang mit der Dieselaffäre zur Seite gelegt. Den Verwendungszweck hatte der Mutterkonzern nicht näher erläutert. Wie sich nun herausstellt, entfiel ein Teil der Summe auf Porsche. Porsche selbst teilte mit, das Bußgeld schlage als Sonderbelastung im zweiten Quartal zu Buche.

Porsche selbst stellt keine Dieselmotoren her, sondern bezieht diese von der Schwestermarke Audi. Die Ingolstädter waren bereits zu einem Bußgeld von 800 Millionen Euro verdonnert worden. Gegen Volkswagen selbst wurde vor einiger Zeit bereits ein Bußgeld von einer Milliarde Euro wegen der Dieselmanipulation verhängt. Damit sind nur noch die Ermittlungen gegen den Daimler Konzern offen.

Ermittlungen gehen weiter

Ganz abgeschlossen ist der Dieselskandal für Porsche trotzdem nicht: Das im Juli 2017 angestoßene Ermittlungsverfahren gegen einzelne Mitarbeiter der Porsche AG läuft weiter. Das aktuelle Bußgeld hat außerdem keinen Einfluss auf eventuelle zivilrechtliche Ansprüche an Porsche.