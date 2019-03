Auf der L1100 bei Steinheim an der Murr hat sich am Freitagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei geriet eine Frau mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr.

Dauer 00:28 min Eine Tote bei schwerem Autounfall Bei einem Unfall in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ist am Freitagabend eine junge Beifahrerin ums Leben gekommen. Zwischen Steinheim an der Murr und Marbach am Neckar (beide Kreis Ludwigsburg) ist bei einem schweren Unfall eine Frau gestorben. Laut Polizeipräsidium Ludwigsburg geriet eine 19-Jährige mit ihrer ebenfalls 19-jährigen Beifahrerin auf der L1100 mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß vor dem Steinbruchtunnel mit dem Pkw einer 46-Jährigen zusammen. Beifahrerin erliegt schweren Verletzungen Durch den Zusammenprall kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern, eine 71-Jährige fuhr mit einem weiteren Fahrzeug in das Auto der 46-Jährigen. Die 19-jährige Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geschnitten werden, so die Polizei. Zwei Personen eingeklemmt Auch die 46-Jährige wurde in ihrem Pkw eigeklemmt. Sie, die ebenfalls schwer verletzte 19-jährige Fahrerin sowie die leichtverletzte 71-Jährige wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 26.000 Euro. Die Landesstraße war wegen der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen mehrere Stunden lang voll gesperrt. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang rekonstruieren.